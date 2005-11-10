Roma, Malen: "I 4 gol sono una bella sensazione. Non era facile oggi"
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Francesco Servino
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Oggi alle 20:26Serie A
autore Francesco Servino
21.11.2026 20:26Serie A
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L'attaccante della Roma Donyell Malen ha parlato a DAZN dopo il poker personale rifilato al Parma: "Non era una partita facile, fare quattro gol è una bella sensazione".
Dopo il Mondiale non hai vissuto un bel periodo. Aver ritrovato il sorriso ora per te è importante. Chi ti ha aiutato in questo momento?
"Sono contento di essere a Roma, i momenti belli e i momenti brutti fanno parte del calcio".
A chi darai il premio di MVP e la palla del match?
"A uno dei miei figli, è la prima che porto a casa gialla".
Un saluto ai fantallenatori?
"Se volete scegliermi, sono felice".
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