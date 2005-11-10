L'attaccante della Roma Donyell Malen ha parlato a DAZN dopo il poker personale rifilato al Parma: "Non era una partita facile, fare quattro gol è una bella sensazione".

Dopo il Mondiale non hai vissuto un bel periodo. Aver ritrovato il sorriso ora per te è importante. Chi ti ha aiutato in questo momento?

"Sono contento di essere a Roma, i momenti belli e i momenti brutti fanno parte del calcio".

A chi darai il premio di MVP e la palla del match?

"A uno dei miei figli, è la prima che porto a casa gialla".

Un saluto ai fantallenatori?

"Se volete scegliermi, sono felice".