Roma, blackout dopo l'intervallo: 15 gol subiti su 18 nel secondo tempo
Marco Campanella
Diciotto gol subiti, soltanto tre nel primo tempo e addirittura quindici nella ripresa. Un divario significativo, che mette in evidenza quello che potrebbe essere l’unico vero difetto della Roma di Gian Piero Gasperini in questo avvio di stagione.
Roma, quanti blackout dopo l'intervallo: i numeri
Roma, il dato sui primi e ultimi 15 minuti della ripresa
Ancora più significativo è il dato relativo alla distribuzione delle reti subite nella ripresa. Delle 15 complessive, sei sono arrivate nei primi quindici minuti dopo l'intervallo, mentre addirittura nove nell'ultimo quarto d'ora. Un dato curioso, soprattutto se si considera che nella fascia compresa tra il 61' e il 75' la Roma non ha mai incassato gol. I numeri evidenziano quindi due momenti di particolare fragilità per i giallorossi: il rientro in campo dagli spogliatoi e le battute finali, quando lucidità ed energie iniziano a diminuire.