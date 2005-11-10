Roma, blackout dopo l'intervallo: 15 gol subiti su 18 nel secondo tempo

Diciotto gol subiti, soltanto tre nel primo tempo e addirittura quindici nella ripresa. Un divario significativo, che mette in evidenza quello che potrebbe essere l’unico vero difetto della Roma di Gian Piero Gasperini in questo avvio di stagione.

Roma, quanti blackout dopo l'intervallo: i numeri I numeri raccontano una squadra dai due volti, capace di disputare ottime prime frazioni per poi rientrare in campo con un atteggiamento differente. La rimonta subita contro il Manchester United rappresenta soltanto l'ultimo esempio di una tendenza ormai ricorrente: i giallorossi faticano a mantenere la stessa intensità per tutti i novanta minuti, finendo spesso per pagare a caro prezzo i cali di concentrazione nella ripresa. Era già successo contro l'Inter e negli ultimi minuti della sfida con il Real Madrid. Episodi diversi, ma accomunati da una difficoltà evidente nella gestione dei momenti della partita. Un aspetto sul quale Gasperini dovrà necessariamente interrogarsi e lavorare per evitare che quanto di buono costruito venga vanificato nella seconda metà di gara.