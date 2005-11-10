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Roma, a breve la conferenza stampa di Dybala alla vigilia del PSGLive TMW
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Marco Campanella
Marco Campanella
Oggi alle 19:30Serie A
autore Marco Campanella
24.11.2026 19:30Serie A
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A presentare il match di Champions League contro il Paris Saint-Germain dal Parco dei Principi al fianco di Gian Piero Gasperini, ci pensa Paulo Dybala. Diretta testuale a cura di TMW.
19.30 - A breve la conferenza stampa.
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