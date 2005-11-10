Il Milan prima, la Juventus poi. E chissà che anche la Roma non possa tornare a farci un pensierino. Il nome di Alejandro Balde, terzino sinistro del Barcellona, suona forte per la Serie A in vista del mercato di gennaio. Un profilo internazionale, di grande qualità, che potrebbe diventare la classica opportunità che le squadre italiane tanto cercano.

A gennaio può lasciare Barcellona

Classe 2003 e già ottima esperienza ad alti livelli, Balde in questa stagione con Hansi Flick in panchina ha perso gradi e protagonismo al Barcellona, non nascondendo un certo malumore. Il suo agente Jorge Mendes si è già attivato in questo senso, con un incontro con la società catalana in cui ha sottolineato la voglia del suo assistito di trovare una nuova sistemazione. Da capire modi e costi, ma l'idea per le italiane c'è eccome.

Perché piace alle italiane

Quello di Balde può diventare nome caldo per una serie di motivi: intanto il ruolo, da sempre ricercatissimo sul mercato dalle big e non solo. Lo spagnolo nasce terzino nel 4-3-3 dei blaugrana, ma per natura ha propensione alla spinta e ai cross. Potrebbe quindi adattarsi facilmente come esterno di centrocampo con una difesa a tre, ma all'occorrenza fare anche l'attaccante esterno. C'è poi la questione cartellino: il Barcellona vorrebbe cedere il cartellino per monetizzare e avere così soldi da reinvestire su un difensore centrale. Ma negli ultimi giorni sembra essersi ammorbidito aprendo anche all'ipotesi prestito oneroso con diritto di riscatto: una formula che, inutile sottolinearlo, piace particolarmente ai club italiani.