La Serie A torna alla carica per Fotis Ioannidis. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb sono tre i club che si sono informati per l'attaccante greco: non solo Milan e Roma, ma anche la Juventus.

Cambio in panchina allo Sporting CP, situazione Ioannidis da valutare

Lo scenario più probabile è quello di una partenza a giugno del giocatore, arrivato a Lisbona nell'estate del 2025 per 22 milioni. Bisogna capire quale sarà il ruolo dell'attaccante greco ora che è cambiata la guida tecnica: nelle scorse settimane Paulo Fonseca ha preso il posto di Rui Borges e vuole valutarlo. Alla prima uscita del nuovo tecnico, Ioannidis è entrato a un quarto d'ora dalla fine prendendo il posto di Luis Suarez.

In passato lo hanno cercato il Bologna e... Amorim

26 anni, il giocatore ha un contratto fino al 2030. In passato Ruben Amorim lo ha cercato quand'era tecnico dello Sporting CP. Le due strade non si sono mai incrociate poiché Ioannidis si è trasferito a Lisbona quando l'attuale tecnico del Milan era già al Manchester United. Il nome di Ioannidis non è nuovo per il calcio italiano. Già ai tempi del Panathinaikos, sull'attaccante c'era il forte interesse del Bologna nell'estate del 2024, affare che non è andato in porto poiché non si riuscì a trovare l'accordo col club ellenico..