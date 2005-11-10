Juve Stabia, Buglio: "I nostri tifosi qua sono spettacolari, ora toccherà a noi"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 18:58Serie B
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24.11.2026 18:58Serie B
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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Davide Buglio, centrocampista della Juve Stabia, ha parlato nel pre-partita contro il Catanzaro ai microfoni di Dazn: "I nostri tifosi qua sono spettacolari, toccherà a noi fare del nostro meglio".
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