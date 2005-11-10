Hakan Calhanoglu dovrà restare ai box per un periodo compreso fra le 3 e le 4 settimane, a seconda dell'evoluzione del problema al flessore emerso nelle ultime ore. Questo il tempo di recupero di cui avrà bisogno il centrocampista turco che questa mattina ha svolto gli esami strumentali del caso. Questa la nota in merito dell'Inter: "Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra".

Quali partite salterà

Sicuro assente con lo Stoccarda e nella doppia sfida col Genoa fra campionato e Coppa Italia, il turco salterà anche le sfide con Frosinone, Borussia Dortmund, Torino e probabilmente Lecce, con l'obiettivo puntato sulla Supercoppa Italiana contro la Lazio in programma il prossimo 22 dicembre.

La lista

Inter-Stoccarda, 25 novembre (Champions League)

Inter-Genoa, 28 novembre (Serie A)

Inter-Genoa, 1 dicembre (Coppa Italia)

Frosinone-Inter, 5 dicembre (Serie A)

Borussia Dortmund-Inter, 9 dicembre (Champions League)

Inter-Torino, 13 dicembre (Serie A)

Lecce-Inter, 18 dicembre (Serie A)