Il ritorno in Serie A di Marco Palestra potrebbe diventare uno dei temi del prossimo mercato di gennaio. Arrivato al Chelsea soltanto la scorsa estate, con un investimento da circa 60 milioni di euro nelle casse dell'Atalanta, il laterale classe 2005 potrebbe già lasciare Londra per tornare a giocare in Italia. Secondo quanto riportato dal portale catalano El Nacional, il club inglese sarebbe infatti disposto a valutare una sua cessione, con diverse società italiane pronte a monitorare l'evoluzione della situazione. In particolare, sulle tracce del giocatore ci sarebbero Juventus, Milan e Napoli.

Palestra, poco spazio al Chelsea: spunta l'ipotesi Koundé

Alla base di questa possibile separazione ci sarebbe soprattutto una questione di gerarchie. L'avventura inglese di Palestra non è iniziata secondo le aspettative: un problema muscolare al quadricipite, accusato durante la preparazione estiva, ne ha ritardato l'esordio ufficiale fino al 10 ottobre, quando è entrato in campo nella sfida contro il Bournemouth.

Da quel momento l'ex giocatore del Cagliari ha cercato di ritagliarsi spazio nelle rotazioni di Xabi Alonso, senza però riuscire a conquistare una maglia da titolare con continuità. Il suo bilancio, infatti, è di circa 202 minuti distribuiti in sei presenze. A complicare ulteriormente il quadro potrebbe contribuire una nuova operazione in entrata del Chelsea. Xabi Alonso avrebbe infatti individuato in Jules Koundé del Barcellona un possibile rinforzo per la propria difesa. Il tecnico spagnolo vorrebbe accelerare i tempi per arrivare al nazionale francese, valutato dal club catalano intorno ai 50 milioni di euro. L'eventuale arrivo del difensore potrebbe quindi cambiare le gerarchie sulla corsia destra, aprendo le porte all'uscita di Palestra.

Juventus, Milan e Napoli osservano la situazione

Uno scenario che potrebbe riportare in Italia uno dei prospetti più interessanti del calcio azzurro. Juventus, Milan e Napoli sono indicate come le principali società interessate a valutare un eventuale ritorno del giocatore in Serie A. Tre club che potrebbero avere bisogno di rinforzi sulle corsie esterne e che conoscono bene le qualità di un calciatore reduce da una stagione particolarmente positiva.