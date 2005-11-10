Nella lista dei convocati del Palermo per la gara contro il SudTirol spicca la presenza sia del rientrante Gabriel Strefezza sia del centrocampista Luca Mazzitelli. Una presenza che suona strana visto che il secondo è destinato a far spazio al primo come ampiamente annunciato anche dai due calciatori. Il motivo è che la decisione sul reintegro dell’esterno offensivo per la sfida del Barbera può essere presa anche all’ultimo mandando una mail alla Lega B. Ricordiamo che nei mesi scorsi proprio l’ex Cagliari aveva preso il posto dell’ex Parma che ora può rientrare solo al posto del centrocampista centrale.

I convocati di Inzaghi per il SudTirol

Portieri: Fortin, Nespola, Perin

Difensori: Augello, Cassandro, Ceccaroni, Magnani, Peda, Sciortino

Centrocampisti: Gomes, Gyasi, Hernani, Mazzitelli, Ranocchia, Segre

Attaccanti: Bertolino, Gabrielloni, Johnsen, Pohjanpalo, Strefezza, Vavassori

Le parole dei due giocatori

“Mazzitelli mi ha sostituito in questo periodo, ha fatto molto bene e ha ripreso la forma, adesso mancherà un mese e dopo rientrerà in lista”, aveva detto nelle scorse settimane Strefezza, mentre l’esperto mediano si era soffermato così su questa situazione inedita: “Non mi era mai capitata una situazione del genere. Non è facile cambiare approccio ogni volta: prima fuori, poi dentro, poi fuori, però la cosa positiva è che ho avuto l'opportunità di giocare. Avrei preferito restare fra i disponibili, ma le regole sono queste".