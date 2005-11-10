“Piotr non sarà a disposizione domani”. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha annunciato una defezione importante per la partita di Champions League con lo Stoccarda di domani, quella di Piotr Zielinski, rispondendo anche sulle possibili scelte, con Petar Sucic come soluzione insieme a Barella e Stankovic: “La mia preoccupazione da allenatore è trasmettere certezze alla squadra, è la mia premura per quanto riguarda la preparazione alla partita e gli interpreti che possono scendere in campo al loro meglio.

È una partita dove certe improvvisazioni non possiamo o dobbiamo farle, abbiamo a disposizione cinque centrocampisti e domani vedrete le nostre scelte”.

La parte finale della risposta è legata, per chiarezza, all’ipotesi di vedere John Stones regista. Dell’inglese, in precedenza, Chivu aveva detto che sarà convocato, come avvenuto a Bergamo con l’Atalanta nell’ultima giornata di campionato.