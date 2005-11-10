Champions League, al 45' sia Bodo/Glimt-LASK che Galatasaray-Aston Villa sono sullo 0-0
Luca Bargellini
Sono appena terminati i primi tempi delle due sfide con le quali si è aperta la 5ª giornata della 'League Phase' di Champions League. Da registrare, al momento, due 0-0, sia in Bodo/Glimt- LASK che in Galatasaray-Aston Villa. Di seguito il quadro completo del turno:
CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA LEAGUE PHASE
In corso
Bodo/Glimt-LASK 0-0
Galatasaray-Aston Villa 0-0
Martedì 24 novembre
Ore 21:00 - Arsenal-Borussia Dortmund
Ore 21:00 - Como-AEK
Ore 21:00 - Feyenoord-Porto
Ore 21:00 - Manchester City-Napoli
Ore 21:00 - Lipsia-Lens
Ore 21:00 - Real Madrid-PSV
Ore 21:00 - Slovan Bratislava-Betis
Mercoledì 25 novembre
Ore 18:45 - Sabah-Barcellona
Ore 18:45 - Slavia Praga-Villarreal
Ore 21:00 - Atletico Madrid-Viking
Ore 21:00 - Club Brugge-Liverpool
Ore 21:00 - Inter-Stoccarda
Ore 21:00 - Lille-Bayern Monaco
Ore 21:00 - PSG-Roma
Ore 21:00 - Shakhtar-Fenerbahçe
Ore 21:00 - Sporting-Manchester United