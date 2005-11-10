È un BordoCam interessantissimo quello che DAZN ha pubblicato sul proprio sito poco fa. Atalanta-Inter è terminata 4-4 e alcuni retroscena non sono emersi subito in diretta, per questo c'è la visione privilegiata di chi si trovava a pochi metri dal terreno di gioco, che ha svelato i dialoghi nei momenti clou della gara.

La rabbia di Lautaro con Spence e di Chivu con la squadra

Durante il riscaldamento, il Toro si è rivolto così ai compagni dopo che l'inglese aveva regalato un calcio d'angolo con una gestione superficiale del pallone: "Perché non la butta via prima?". Il tecnico rumeno invece se la prende con i suoi giocatori sul 4-4: "Ma come fa a passare quella palla?". Mario Cecchi invece protesta con l'arbitro: "Guarda che rigore dà, guarda che rigore dà".

Bastoni e Martinez contro Maresca

Il difensore, che ha causato il rigore, parla all'arbitro: "Come faccio a evitarlo, come faccio se ha le mani sulle mie spalle?". Pepo prova a tranquillizzare il classe '99: "Oh, la prendo". Kessie non sbaglia e lo spagnolo esclama: "È una vergogna, vergognatevi", riferendosi anche al mancato rosso a Zappacosta. Infine Chivu si rammarica con il suo staff: "Ma si può buttare via così una partita?".