Francesco Camarda, centravanti del Milan, ha raccontato la sua crescita a Vice, tornando sull'esperienza in prima squadra con la sua squadra del cuore: "Io dicevo sempre a mio padre quando ero piccolo: ‘Papà, pensa se un giorno sarò lì a San Siro e sentirò l’inno della Champions quando c’è il boato di tutto lo stadio’. Mi ricordo che quando sono entrato in campo e ho sentito l’inno pensavo al me piccolino, al me bambino che diceva: ‘Cavolo hai esaudito un sogno’. Poi quando il Mister mi ha chiamato per entrare ho sentito un’adrenalina incredibile, fino al momento del gol".

Con il Club Brugge aveva segnato, poi il VAR glielo ha annullato.

"Lì ho sentito tutto lo stadio esplodere praticamente, lì ho sentito che i miei compagni mi volevano veramente bene ed è stata una bella sensazione. Mi hanno tirato su… Alzai il viso, guardai il tabellone di San Siro, avendo letto controllo VAR, lì ho detto subito: ‘Me lo annullano’, appena l’ho visto. La sera andai a casa, ero con mio cugino e i miei genitori e sono scoppiato a piangere. Avevo un mix di emozioni dentro di me, dalla felicità alla più profonda delusione. All’inizio è stata veramente dura, ma mi sono preso cura di me stesso a livello mentale e sono riuscito a superare comunque anche questo periodo, ed è una cosa di cui ne vado fiero".

Qualcuno le ha detto qualcosa?

"Mi ricordo le parole di Gabbia: ‘Mi dispiace tantissimo ma questo ti deve dare ancora più motivazione e ti deve spingere ancora di più a far meglio, ad allenarti sempre meglio per rivivere queste emozioni più spesso'"

Come sta oggi?

"Bella domanda. Cerco di rimanere il più positivo possibile. Darò sempre il massimo per la maglia che indosso, per i colori che amo e per i miei compagni, soprattutto. Nel calcio ci sono commenti positivi e negativi, ci sono sempre stati e ci saranno sempre. La forza di un giocatore deve essere quella di non ascoltare nessuno, perché tanto fai le cose bene o fai le cose male… Verrai sempre giudicato in qualche maniera. Ieri sera, con i miei genitori in macchina, stavamo parlando un po’. Mi hanno detto non proprio: ‘Siamo fieri di te’, ma mi hanno detto che li rendo ogni giorno più felici e orgogliosi".