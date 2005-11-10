La lunga battaglia legale sulla finale della Coppa d'Africa 2025 si chiude con un nuovo colpo di scena. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto il ricorso del Senegal, riconoscendo alla nazionale il titolo conquistato sul campo lo scorso 18 gennaio. Una decisione che ribalta quanto stabilito dalla Confederazione Africana di Calcio, che a marzo aveva invece assegnato la vittoria al Marocco a tavolino.

La vicenda aveva avuto origine proprio durante la finale disputata a Rabat. Dopo il rigore concesso ai padroni di casa nei minuti conclusivi della partita, la panchina senegalese aveva protestato in maniera plateale, arrivando a richiamare la squadra negli spogliatoi. Una scelta che aveva aperto un caso destinato a trascinarsi per mesi.

Dalla finale al ricorso: cosa era successo

A evitare che la situazione degenerasse ulteriormente era stato Sadio Mané. Il capitano aveva convinto i compagni a rientrare in campo, permettendo così di proseguire la partita. Dal dischetto, però, Brahim Diaz aveva fallito l'occasione per regalare il trofeo al Marocco, tentando senza successo un cucchiaio. La sfida si era quindi protratta ai tempi supplementari, dove il gol di Pape Gueye aveva consegnato la Coppa al Senegal con il risultato di 1-0.

Il Marocco non aveva accettato l'esito della finale e aveva portato il caso davanti agli organi di giustizia sportiva. La tesi della federazione marocchina era che l'uscita temporanea dal campo dei giocatori senegalesi dovesse essere considerata un abbandono della partita, con conseguente sconfitta a tavolino.

La CAF aveva assegnato il trofeo al Marocco

Il 17 marzo la CAF aveva accolto il ricorso marocchino, ribaltando il risultato della finale e assegnando al Marocco una vittoria per 3-0 a tavolino. Il Senegal aveva quindi deciso di rivolgersi al TAS per contestare la decisione e ottenere nuovamente il riconoscimento del successo ottenuto sul terreno di gioco.

Il verdetto arrivato martedì 24 novembre ha dato ragione alla nazionale senegalese, mettendo fine alla controversia e restituendole ufficialmente il titolo continentale.