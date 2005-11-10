Sono passati 500 giorni dall'insediamento di Gian Piero Gasperini a Trigoria e la sua prima richiesta di mercato non è ancora stata soddisfatta: un esterno offensivo dotato di velocità, capacità di strappo, forza fisica e gol. Durante l'estate Tony D'Amico ha avviato almeno 17 trattative, andando oltre i semplici sondaggi. Da Greenwood a Summerville, passando per Nusa, Leweling e Luiz Henrique. Nessuna è andata a buon fine, ma il direttore sportivo giallorosso continua a lavorare per accontentare il tecnico.

Van Bommel e Scherhant nel mirino della Roma

Come riportato dal Corriere dello Sport, uno dei profili seguiti è quello di Ruben van Bommel, ventiduenne del PSV Eindhoven e figlio dell'ex centrocampista di Milan e Bayern Monaco. Esterno sinistro di piede destro, alto 192 centimetri, l'olandese risponde alle caratteristiche richieste da Gasperini, ma la sua valutazione potrebbe già sfiorare i 40 milioni di euro. Più contenuti i costi di Derry Scherhant, talento del Friburgo che in questa stagione ha collezionato tre gol e otto assist in 917 minuti.

Le occasioni dalla Premier League

D'Amico segue con attenzione anche Jamie Bynoe-Gittens e Callum Hudson-Odoi, rispettivamente in uscita da Chelsea e Nottingham Forest. Per questi ultimi sarebbe più percorribile la strada del prestito con diritto di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League, la formula ideale per la Roma. Per gli altri obiettivi, invece, servirebbe un investimento importante: almeno 35 milioni di euro, la cifra che i Friedkin erano pronti a spendere a fine agosto per Leweling o Luiz Henrique.