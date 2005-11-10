Lunga lettera di Paolo Vanoli a Cronache di Spogliatoio. Il tecnico della Fiorentina ha spiegato la sua decisione di tornare a guidare la Fiorentina per sostituire Fabio Grosso a inizio stagione, così come il doloroso addio arrivato in estate. Di seguito alcuni estratti, tra passato, presente e futuro.

La lettera di Paolo Vanoli

Sull'insegnamento di Fabregas: "La differenza tra il vincente e il perdente è quello che si abbatte. Me lo ha insegnato Fàbregas, e l’ho portato come esempio ai miei ragazzi. (Quando lavoravo con Conte al Chelsea, ndr) mi aveva impressionato Fàbregas perché nel primo periodo non giocava tanto, ma in ogni allenamento ha voluto dimostrare a Conte che lui doveva giocare. Certo, sicuramente veniva arrabbiato al campo, gli dovevi stare lontano, ma non ha mollato un singolo giorno. E quando ha conquistato il posto, ha fatto vedere che le sue performance erano alte. Questo per me è un campione. Diversamente, uno che è un perdente si rassegna e trova alibi, e questi giocatori qua non hanno mai cercato alibi. Quindi non sapere accettare di stare in panchina ma combattere per la titolarità e io gli devo dare questa opportunità".

Su De Gea: "Lui è il mio capitano, oltre che essere il mio campione. Non penso che a una persona del suo calibro si debba insegnare come uscire dai momenti difficili. David è un grandissimo professionista, che nonostante l’età ha sempre fatto la differenza. Nella vita e nei percorsi, i periodi difficili possono capitare a tutti. Quando dico che è il mio capitano… basta questo: non penso che ci sia la necessità di spiegare a De Gea come uscire da un periodo negativo. Con i calciatori più esperti basta uno sguardo, ed è quello che accade con lui".

Su Parisi: "Quando a un calciatore chiedi uno sforzo, o un cambiamento, in un momento di difficoltà, e la risposta è 'Mister, nessun problema', allora vi assicuro che puoi andare a fare quello che vuoi. Fabiano è un esempio importante: una persona che ha sempre fatto il terzino, si è messo a disposizione quando la coperta era corta dicendo 'Se pensa che questo per la squadra vada bene, allora va bene. Non si preoccupi che io ci sono'. Capisci la persona che hai davanti. Disponibilità. Poi per la stagione che ha fatto dopo… forse ci eravamo sbagliati tutti pensando che fosse un terzino!".

Su Goncalves: "Vale la stessa cosa quest’anno con Pedro Goncalves: 'Mister, anche solo per 5 minuti, ma io ci sono'. Allora capisci che stai costruendo qualcosa, che davanti a questa possibilità di crescita e lavoro, puoi andare in battaglia".

Sulla salvezza dello scorso anno. "Ed è quello che ho fatto lo scorso anno. Quando mi hanno chiamato per salvare la Fiorentina: ho segnato il gol dell’ultimo trofeo nella storia di questo Club, si avvicinava il centenario della società… non potevo permetterlo. Dovevo portare i nostri tifosi fuori da questa situazione. E la chiarezza è quella che ho utilizzato il primo giorno. In quel momento, nonostante altre squadre, io volevo fortemente la Fiorentina. Ma fin quando non entri in un posto, non puoi sapere davvero quali siano i problemi reali. Come ho detto, abbiamo fatto un’impresa. Eravamo ultimi. Nessuno si era mai salvato senza aver mai vinto le prime 15 giornate".

Su come ha lavorato l'anno scorso: "La prima cosa che ho fatto è togliere dalla testa dei giocatori la classica frase: 'Eh ma tanto siamo forti, ci salviamo'. Ho visto tante squadre, compresa la Fiorentina di Batistuta, retrocedere. La mia unica preoccupazione era togliere velocemente questa frase dall’ambiente. In più era scomparso il presidente Commisso, la situazione aveva diverse sfaccettature negative. A volte il compito di un allenatore è intervenire in maniera drastica e feroce sui problemi. Senza dimenticarci che nel mezzo c’era anche la Conference League, che ci ha creato un problema di liste dopo aver cambiato diversi calciatori a gennaio, e che io volevo vincere: se avessimo passato lo scoglio Crystal Palace, avremmo potuto farcela".

Sulle scelte difficili: "Lo scorso anno abbiamo dovuto fare scelte difficili. Come togliere la fascia di capitano a Ranieri. In quei momenti parli con i ragazzi, non devi giustificarti ma solo spiegare in modo trasparente il perché. Sono sicuro che Luca inizialmente abbia sofferto. O lo stesso Fagioli, che tutti dicevano che il play non poteva farlo: per me nel calcio moderno si può fare tutto, basta avere la mentalità. È arrivato in Nazionale da play, ma non è che adesso nei momenti di difficoltà bisogna rifugiarsi nel fatto che nasce mezzala".

Sulla scorsa travagliata estate: "Quest’estate mia moglie mi ha detto: 'Hai fatto un’estate… sembra che sia l’ultimo giorno prima che devi morire!'. Ho sofferto molto l’addio alla Fiorentina. Il tributo del Franchi dopo l’ultima partita mi aveva fatto capire che avevano riconosciuto i miei valori in quella difficoltà. Sono andato in Sardegna, ho provato a staccare. Ho avuto una forte delusione per qualcosa che mi ero meritato sul campo. Ma allo stesso tempo quando cambiano le società ed entrano persone nuove, è normale che le scelte societarie vadano accettate. E per quanto ci stessi male, l’ho sempre accettato".

Sul ritorno alla Fiorentina: "Sono venuto qui perché credo in questo nuovo progetto che la proprietà e il direttore stanno costruendo. Con una differenza: mi sono promesso di vivere di più Firenze. Nella scorsa stagione, per forza di cose, mi sono chiuso dentro al Viola Park: vivevo qui. Ma ne avevo bisogno. Avevo capito che per fare quello che abbiamo fatto, la mia residenza doveva essere al centro sportivo. Ora voglio godermela di più: ci sono stato da calciatore e so quanto sia incredibile. Sono andato alla prima del film di Pieraccioni, poi insieme ai nostri dottori a vedere il film di Bove che mi ha toccato tantissimo… ho preso casa, sto iniziando a girare. I tifosi sono molto affettuosi, anche se mi ricordano sempre le sostituzioni che faccio! Ma d’altronde si sa: gli italiani sono un popolo di allenatori. In particolar modo i fiorentini, che sono persone emotive ed empatiche proprio come me".

Su Mastantuono: "Guardate Mastantuono: a 16 anni viveva già la pressione del River, poi è andato al Real Madrid. E non è un caso che il Real abbia pagato 60 milioni per prenderlo. Basta vedere il suo abbraccio dopo il Como, uscendo da un momento difficile. La sintonia, il fuoco argentino… è del 2007, ma dopo la tripletta segnata contro il Venezia in cui tutto il mondo parlava di lui, è andato a fare l’intervista post-partita dicendo in diretta che il premio del miglior giocatore della partita lo meritava Fagioli. Mentalità, una grandezza nonostante l’età. Franco deve completarsi, ma la scelta di venire a Firenze, che ha voluto lui, parla da sola nell’ottica di fare un salto in avanti".

Sul futuro di Mastantuono: "Su di lui posso solo dire: godiamocelo. Facciamolo crescere e godiamocelo. È una fortuna poter lavorare con un talento così. Ma come gli ho detto, il talento non basta: se si coccola solo del talento, prima o poi si ferma. Ma lui lo sa benissimo. Mi ha stupito la sua gestione della pressione. Ha una passione sfrenata per il calcio, lo vedi che gli piace proprio giocarlo. Ne parla, lo vede. Deve imparare però a capire quando dribblare e quando invece giocare più a due tocchi per la squadra. Fa parte dell’entusiasmo di un giocatore che vuole incidere. Ma meglio così: a questi giovani dico che devono osare. Come con la Juventus. Alla fine è la voglia di voler provare a vincere".