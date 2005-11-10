Cagliari, Nzola titolare. Accardi: "Dobbiamo aspettarlo, ha qualità e ci puntiamo molto"

Il ds del Cagliari Pietro Accardi ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro la Roma valevole per la 9^ giornata di Serie A.

Serve equilibrio?

"Assolutamente, veniamo da due sconfitte ma nelle prime 6 partite la squadra ha fatto 13 punti. Il nostro obiettivo è salvarci con un'identità chiara e valorizzare i giovani".

Cosa dice un direttore alla squadra e cosa pensa di Nzola?

"Un direttore vive il quotidiano e cerca di dare fiducia ai ragazzi. Con tanti giovani, è importante supportarli soprattutto nelle difficoltà perché fa parte della crescita. Quando abbiamo preso Nzola, sapevamo di dover aspettarlo perché non ha fatto la preparazione. Abbiamo il dovere di aspettarlo, ha delle qualità e ci puntiamo molto".

Romano e Trepy?

"Siamo molto felici di avere Trepy in panchina. Ha passato un momento delicato, si è allenato bene in questi mesi ed è pronto. Romano giocatore straordinario, giovane e con ancora margini di crescita. Può ricoprire tutti e tre i ruoli del centrocampo. Ci puntiamo molto e pensiamo che possa crescere ancora".