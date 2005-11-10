Cagliari, Zé Pedro: "Dovremo sbagliare il meno possibile, lavoriamo di squadra"

Il difensore del Cagliari Ze Pedro ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro la Roma valevole per la 9^ giornata di Serie A.

La chiave è ritrovare equilibrio?

"Il mister e tutti siamo consapevoli che le ultime 2 partite non sono andate come volevamo. Adesso abbiamo un'altra partita, la Roma è una squadra forte e noi dobbiamo lavorare tutti insieme e portare punti a casa".

Roma forte nella riaggressione: dietro non bisogna sbagliare nulla?

"Certo, sono partite difficili. Dobbiamo avere la testa giusta e sbagliare il meno possibile, queste squadre ti fanno male anche con una o due opportunità".