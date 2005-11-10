Cagliari, Zé Pedro: "Dovremo sbagliare il meno possibile, lavoriamo di squadra"
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 20:41Serie A
autore Paolo Lora Lamia
27.10.2026 20:41Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il difensore del Cagliari Ze Pedro ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro la Roma valevole per la 9^ giornata di Serie A.
La chiave è ritrovare equilibrio?
"Il mister e tutti siamo consapevoli che le ultime 2 partite non sono andate come volevamo. Adesso abbiamo un'altra partita, la Roma è una squadra forte e noi dobbiamo lavorare tutti insieme e portare punti a casa".
Roma forte nella riaggressione: dietro non bisogna sbagliare nulla?
"Certo, sono partite difficili. Dobbiamo avere la testa giusta e sbagliare il meno possibile, queste squadre ti fanno male anche con una o due opportunità".
Altre notizie Serie A
Oggi
21:45 Serie A
Lazio, Gattuso pazzo di Taylor: "Vede cose che noi umani non vediamo. Al 45' era 'incazzato'"
21:32 Serie A
Tre gol e tante emozioni all'Olimpico tra Roma e Cagliari: giallorossi avanti 2-1 al 45'
21:29 Serie ALive TMW
Live TMWSassuolo, Aquilani: "Manca quell'attitudine di volersi difendere con cattiveria"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi