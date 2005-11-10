Cagliari, Pisacane: "Mi dispiace per i ragazzi, non meritavano questo epilogo. Felice della prova"

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Roma all'Olimpico per 4-2. Queste le sue parole.

Partiamo dalla fine. All'82', quando il Cagliari ha trovato il pareggio, cosa ha pensato e cosa è mancato per gestire quel risultato?

“Ho pensato che comunque sarebbe stata difficilissima. Non è che abbia pensato di portare un punto a casa, perché contro queste squadre le partite non finiscono mai e bisognava stare ancora di più in campana. Dispiace perché abbiamo preso un gol che sicuramente si poteva evitare. Abbiamo sbagliato una scalata, come poi anche sul secondo gol, quello di Pisilli. Dispiace perché la squadra non meritava questo epilogo, però, come ho detto ai ragazzi anche prima della partita, bisogna avere il coraggio e la personalità di giocare in questi stadi, se si vuole ambire a fare campionati lottando anche per obiettivi diversi. Questi sono tutti ragazzi che possono avere un futuro roseo, perché abbiamo tantissimi giovani in squadra, a patto che non tremino le gambe su palcoscenici del genere. Mi dispiace soprattutto per loro, però la mentalità è quella giusta e il percorso è tracciato. Sono convinto che i punti che magari non meritavamo all'inizio e che abbiamo raccolto, oggi li stiamo lasciando”.

2,40 di expected goals, 19 tiri verso la porta, di cui 8 nello specchio, e quattro grandi occasioni. Credo che questi numeri confermino la vostra buona gara e soprattutto questa nuova mentalità. Avete affrontato la Roma in questa maniera, trovando il pareggio all'82'. Siete stati bravi, anche se forse avreste dovuto pareggiarla più tardi, magari al 92'.

“Sì, mi dispiace soprattutto per questo, perché i ragazzi questa sera meritavano un epilogo diverso. Penso che, a differenza dell'ultima partita con il Bologna, abbiamo sicuramente prodotto di più, perché avevamo anche le caratteristiche ideali per portare avanti il piano gara che avevamo preparato. Penso che la partita di Fadera sia stata importante, così come quella di Nzola. E poi Daniel, quando è entrato, ci ha dato quello che ci aspettavamo. Sapevamo che aveva bisogno anche di riposare un po', perché da quando è tornato dalla nazionale si è allenato poco, per ovvie ragioni, e aveva bisogno di tirare il fiato. Per cui sapevo che a partita in corso avrebbe potuto darci quello che poi ci ha dato. Dispiace perché penso che, tranne gli ultimi venti minuti di Monza, che ho visto dall'alto e che sono stati veramente brutti, con la squadra uscita totalmente dalla gara, anche con il Bologna alcuni episodi, come stasera, ci siano girati male. Però, tutto sommato, nel calcio tutto si compensa. Tu lo sai meglio di me. Oggi stiamo pagando anche quello che, come ho detto prima, magari non meritavamo nelle prime sei partite. Questo non vuol dire che la squadra non abbia fatto di tutto per portare i tre punti a casa. Però nel calcio oggi gira in un modo, domani al contrario. Il campionato dura 38 partite, siamo quasi a un quarto, e può succedere che il vento cambi nuovamente. Bisogna soltanto rimanere compatti ed equilibrati e capire che questa è la strada giusta. Ci vuole equilibrio”.