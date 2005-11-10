Roma, Mora: "Ho segnato perché si sono dimenticati di me. Devo farmi trovare sempre pronto"

Rodrigo Mora, attaccante della Roma che ha deciso la partita contro il Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta all'Olimpico per 4-2: "Si sono dimenticati di me visto che sono il più piccolo e per questo sono riuscito a segnare di testa. Sono felice".

Oggi è partito dalla panchina, si aspettava di partire dall'inizio?

"È normale, a volte giochi dall'inizio altre no. La cosa importante è essere sempre pronti e che la squadra possa vincere. Devo farmi sempre trovare pronto".

Sei stato il miglior cambio, ma probabilmente vorresti di più.

"Tutti i giocatori vorrebbero giocare dall'inizio ma è un processo di crescita. Devo lavorare sempre duro".