Roma, Mora: "Ho segnato perché si sono dimenticati di me. Devo farmi trovare sempre pronto"
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Lorenzo Di Benedetto
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ieri alle 23:45Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
27.10.2026 23:45Serie A
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Rodrigo Mora, attaccante della Roma che ha deciso la partita contro il Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta all'Olimpico per 4-2: "Si sono dimenticati di me visto che sono il più piccolo e per questo sono riuscito a segnare di testa. Sono felice".
Oggi è partito dalla panchina, si aspettava di partire dall'inizio?
"È normale, a volte giochi dall'inizio altre no. La cosa importante è essere sempre pronti e che la squadra possa vincere. Devo farmi sempre trovare pronto".
Sei stato il miglior cambio, ma probabilmente vorresti di più.
"Tutti i giocatori vorrebbero giocare dall'inizio ma è un processo di crescita. Devo lavorare sempre duro".
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