Roma caldissima per l'esordio casalingo in Champions: l'arrivo del pullman giallorosso

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Roma caldissima per l'esordio casalingo in Champions: l'arrivo del pullman giallorossoTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 20:04Serie A
autore Dimitri Conti
14.10.2026 20:04Serie A
C'è grande entusiasmo a Roma, per il ritorno della Champions League nella Capitale dopo quasi 8 anni di età. A testimoniare l'atmosfera elettrica che si vive allo stadio Olimpico, il video dell'arrivo del pullman sul quale viaggiavano gli atleti giallorossi, accolti da una marea umana di fumogeni con i colori del club.
Fonte: dall'inviato Marco Campanella
L'arrivo del pullman giallorosso all'Olimpico
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