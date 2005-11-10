Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia: l'annuncio e i dettagli del contratto

Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia: l'annuncio e i dettagli del contrattoUfficiale
Ivan Cardia
Davide Nicola è ufficialmente il nuovo allenatore del Venezia. Il club lagunare, che ha esonerato Giovanni Stroppa dopo il ko con l’Atalanta, l’ha annunciato attraverso i suoi canali. Contratto fino al 2028 per il tecnico piemontese, chiamato a risollevare i veneti, attualmente ultimi in classifica con zero punti.
Il comunicato stampa del Venezia
“Il Venezia FC comunica di aver affidato a Davide Nicola l’incarico di allenatore della prima squadra. Nicola ha firmato un contratto, con decorrenza da domani, fino al termine della stagione 2027/28.
Nato nel 1973 a Luserna San Giovanni (Torino), Nicola terminata la carriera da giocatore, comincia il suo percorso da allenatore nel 2010, in Serie C, alla guida del Lumezzane. Successivamente, nell’estate del 2012 passa alla guida tecnica del Livorno, in Serie B, con cui centra la promozione in Serie A, terminando terzo in regular season e centrando, successivamente, la vittoria dei playoff.
Dopo l’esperienza sulla panchina del Bari nella stagione 2014/15, l’anno successivo viene nominato nuovo allenatore del Crotone, club con cui colleziona una storica salvezza in Serie A. Siede poi sulle panchine di Udinese (stagione 2018/19) e Genoa, portando il club ligure dall’ultimo posto alla salvezza nella massima serie. Il 19 gennaio 2021 viene nominato nuovo allenatore del Torino, con cui colleziona un’altra salvezza nella massima serie. Nella stagione successiva si ripete, compiendo una storica rimonta salvezza, alla guida della Salernitana.
Nel gennaio 2024 subentra sulla panchina dell’Empoli, riuscendo ancora una volta a centrare l’obiettivo di mantenere la categoria. L’anno successivo alla guida del Cagliari termina il campionato al quindicesimo posto con 36 punti all’attivo. L’ultima esperienza, nella stagione scorsa, alla guida della Cremonese”.
Lo staff di Nicola
Contestualmente all’arrivo di mister Nicola, si uniscono allo staff tecnico della Prima Squadra del Venezia FC: Manuele Cacicia in qualità di Collaboratore Tecnico, Gabriele Stoppino come Preparatore Atletico e Lorenzo Squizzi nel ruolo di Preparatore dei Portieri.