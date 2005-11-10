Roma, Soule: "Giocare con Dybala è speciale, potrebbe essere una notte magica"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:07Serie A
autore Marco Pieracci
14.10.2026 20:07Serie A
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Matias Soulé, attaccante della Roma, è intervenuto ai microfoni di Prime Video prima della sfida di Champions League contro il Real Madrid: "È una partita speciale, molto bella da giocare. La affronteremo al massimo e speriamo di fare bene".
La connessione con Dybala?
"Siamo sempre insieme, sono già tre anni: lo conosco da quando ero a Torino. Ogni giorno che passa abbiamo sempre più fiducia, giocare con lui e con gli altri giocatori argentini è speciale per me".
Si può battere questo Real Madrid?
"Sicuramente ce la giocheremo. Sappiamo cosa è il Real Madrid, specialmente in Champions, ma c'è entusiasmo e voglia di fare queste partite. Oggi potrebbe essere una notte magica".
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