Torino, si ferma Ilkhan: l'esito degli esami e i tempi di recupero

TMW
Torino, si ferma Ilkhan: l'esito degli esami e i tempi di recuperoTMW
autore
Ivan Cardia
Ivan Cardia
Oggi alle 20:28Serie A
autore Ivan Cardia
14.10.2026 20:28Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Brutte notizie per il Torino e Emirhan Ilkhan, costretto a fermarsi per un problema muscolare. Gli esami hanno evidenziato una distrazione di basso grado all’adduttore destro.
I tempi di recupero sono stimati in circa due-tre settimane, dopodiché il centrocampista potrà tornare a disposizione del tecnico. Le sue condizioni verranno monitorate nel corso dei prossimi giorni, con l’obiettivo di completare il recupero senza forzare i tempi.
Fonte: Da Torino, Emanuele Pastorella
Altre notizie Serie A
Oggi
21:17 Serie ATMW
TMWAltri omaggi dai tifosi della Roma a Mourinho: striscione in Curva Sud, lui manda baci
21:15 Serie ATMW
TMWCome giocherà il Venezia di Nicola? Si riparte dal 3-5-2, occhio al ritorno di Mazzocchi
21:09 Serie ATMW
TMWRoma-Real Madrid, in Tribuna Tevere compare uno striscione di tributo a Mourinho