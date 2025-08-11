Roma, ci siamo per Ziolkowski del Legia. Manca solo un dettaglio per la fumata bianca

Il difensore centrale Jan Ziolkowski è a un passo dal vestire la maglia della Roma. Il club giallorosso infatti, come riferito dai colleghi de Il Tempo, avrebbe trovato l’accordo di massima con il Legia Varsavia per il trasferimento a titolo definitivo del classe 2005 anche se mancherebbe un ultimo dettagli da sistemare per la definitiva fumata bianca.

Roma e Legia infatti stanno trattando sulla percentuale da riconoscere ai polacchi in caso di futura rivendita del giocatore, un dettagli che potrebbe essere risolto nelle prossime ore permettendo così ai capitolini di assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del calcio polacco che verrebbe subito inserito nel nuovo progetto tecnico di Gian Piero Gasperini.

Ziolkowski ha collezionato 28 presenze complessive nella stagione 2024/25 con la maglia del Legia Varsavia, totalizzando 1.812 minuti in campo. Il giovane talento polacco, classe 2005, ha segnato 2 gol e servito 2 assist. In PKO Ekstraklasa ha disputato 19 partite, realizzando 1 gol e fornendo 2 assist in 1.373 minuti. In Coppa di Polonia ha trovato la rete in una delle sue 3 apparizioni. Ha inoltre preso parte a 6 incontri europei tra Conference League e turni preliminari. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse della Roma, pronta a investire su di lui per il presente e il futuro.