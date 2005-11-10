Roma, De Roon convince tutti: si va verso il rinnovo. Discorsi rinviati per altri due

Giorni di lavoro intenso per Tony D'Amico, impegnato a programmare il futuro della Roma tra operazioni di mercato e rinnovi contrattuali. La dirigenza giallorossa sta valutando diverse situazioni, con particolare attenzione a Mario Hermoso e Marten de Roon. Per il difensore spagnolo sarebbe già pronto un nuovo contratto biennale, mentre il centrocampista olandese potrebbe prolungare la propria permanenza nella Capitale per un'ulteriore stagione. Due operazioni che permetterebbero alla società di dare continuità all'organico, confermando elementi considerati importanti per il progetto tecnico.

Roma, rinnovi di Dybala e Pellegrini rinviati. Paulo pronto per Parma

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, restano invece in stand-by le trattative per i rinnovi di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. La società ha deciso di rimandare ogni valutazione alla fine della stagione, concentrandosi per il momento sugli obiettivi sportivi. Intanto arrivano indicazioni incoraggianti sulle condizioni dell'attaccante argentino, che sarà a disposizione per la trasferta contro il Parma. Dybala, che oggi festeggia il suo trentatreesimo compleanno, sta svolgendo anche allenamenti supplementari per migliorare la condizione fisica. L'obiettivo è farsi trovare pronto per dare il proprio contributo alla squadra, sia nell'eventualità di una maglia da titolare sia entrando a partita in corso.