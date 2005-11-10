Njie attacca Baroni: "Non credeva in me, quando il Torino l'ha esonerato ero felice"
autore
Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 12:52Serie A
autore Dimitri Conti
15.11.2026 12:52Serie A
Dura presa di posizione dell'esterno offensivo della Fiorentina nel corso di un'intervista rilasciata in Svezia: "Non era un buon allenatore".
TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca
Alieu Njie torna a parlare del mondo Torino: l'esterno d'attacco della Fiorentina manda una frecciatina a uno degli allenatori che a suo modo di vedere non lo ha utilizzato nel modo in cui avrebbe dovuto, Marco Baroni.
L'accusa: "Voleva far giocare solo quelli più esperti"
Lo ha fatto nel corso di un'intervista rilasciata a Sportbladet, in Svezia: "L’anno scorso c’era un allenatore che non credeva in me (Baroni, ndr), voleva far giocare solo i calciatori più esperti. Non so come dirlo in maniera gentile, ma non credo fosse un buon allenatore e quando è stato esonerato sono stato davvero felice".
Altre notizie Serie A
Oggi
13:42 Serie A
Inter, Akanji lascia il ritiro della Svizzera per un lieve affaticamento muscolare: i dettagli
13:38 Serie ATMW
TMW11 vittorie in 11 partite: Porto caso unico in Europa, Farioli rammarico tutto italiano
13:34 Serie A
Oliveira: "Ricordo perplessità e critiche sull'Italia, ma con Mancini il vento sta cambiando"
13:23 Serie ATMW
TMWIl post-Guardiola spaventava chiunque: come sta andando Maresca al Manchester City
13:18 Serie ATMW
TMWZhegrova e un record personale: 82' in Kosovo-Israele, non giocava tanto da 2 anni
13:14 Serie ATMW
TMWQualche polemica, ma la linea Orsato piace ai club: più gioco, meno falli. I tre arbitri migliori
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni