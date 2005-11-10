Njie attacca Baroni: "Non credeva in me, quando il Torino l'ha esonerato ero felice"

Alieu Njie torna a parlare del mondo Torino: l'esterno d'attacco della Fiorentina manda una frecciatina a uno degli allenatori che a suo modo di vedere non lo ha utilizzato nel modo in cui avrebbe dovuto, Marco Baroni.

L'accusa: "Voleva far giocare solo quelli più esperti"

Lo ha fatto nel corso di un'intervista rilasciata a Sportbladet, in Svezia: "L’anno scorso c’era un allenatore che non credeva in me (Baroni, ndr), voleva far giocare solo i calciatori più esperti. Non so come dirlo in maniera gentile, ma non credo fosse un buon allenatore e quando è stato esonerato sono stato davvero felice".