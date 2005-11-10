Perotti: "Fiducioso per lo Scudetto alla Roma. A Gasp serve un esterno, Kvernadze ha qualità"

La Roma continua a cercare un esterno offensivo per completare l'organico e Diego Perotti, ex calciatore giallorosso, condivide la necessità di intervenire sul mercato. “Io ormai ho dato (ride, ndr). Ma certamente alla Roma servirebbe un elemento offensivo per completare la rosa. Lo stanno cercando da tempo quel tipo di giocatore, non è facile da trovare e serve un investimento economico importante sul mercato”, ha spiegato l'argentino, sottolineando quanto sia complicato individuare un rinforzo adatto alle esigenze della squadra.

Perotti su Kvernadze: “Ha qualità, ma non so se sia già pronto per la Roma”

Intervistato da Tuttosport, Perotti ha commentato il possibile interesse per Giorgi Kvernadze, esterno del Frosinone: “Ha qualità, anche se non l'ho visto tanto per sbilanciarmi sul fatto che sia già pronto per una grande piazza come quella romanista”. L'ex giallorosso ha poi aggiunto: “Sicuramente a questa rosa serve uno che aggiunga qualità a un reparto offensivo che può contare su campioni come Dybala, Soulé e Matic. Occhio anche a Pellegrini, tornerà molto utile”.

Perotti crede nello scudetto: “Roma imbattuta, Dybala e Soulé fanno la differenza”

L'argentino si è mostrato particolarmente ottimista sulle ambizioni della squadra: “I giallorossi stanno andando molto bene, Paulo e Mati fanno la differenza con le loro giocate, sono due grandissimi calciatori. L'inizio di campionato della Roma è stato pazzesco, sono ancora imbattuti e giocano alla grande”. Perotti non esclude quindi un traguardo importante: “Sono fiducioso sul fatto che possano farcela a vincere il campionato e penso che diranno la loro anche in Champions”.