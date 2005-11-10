Foggia, Auteri: "La società mi è sembrata tranquilla, per ora nessun confronto"

Il ritorno a Bari non sorride a Gaetano Auteri. Il suo Foggia esce sconfitto per 3-2 dal derby e resta nelle zone basse della classifica, ma il tecnico rossonero non perde fiducia nella squadra. Intervenuto ai microfoni di Antenna Sud, l'allenatore ha analizzato il risultato e chiarito la situazione relativa al rapporto con la società. "Giuseppe De Vitto voleva vedermi già domani, ma devo partire perché lunedì c'è la Panchina d'oro a Coverciano. Tornerò lunedì e ci siamo dati appuntamento per mangiare una pizza insieme. Non c'è stato un confronto immediato con la dirigenza dopo la partita, ma mi sono sembrati tranquilli", ha spiegato Auteri. Il tecnico ha poi ribadito la fiducia nel gruppo, pur riconoscendo che le valutazioni sul suo lavoro spettano anche al club: "Io sono contento dei ragazzi che alleno, ma, ovviamente, quello che penso io deve essere avvalorato dalla società. Io sono un dipendente".

Auteri difende il Foggia: "Paghiamo gli errori e la tensione dei più giovani"

Nonostante la sconfitta, Auteri non considera la prestazione del Foggia un motivo di particolare allarme. L'allenatore ha riconosciuto la superiorità degli avversari, individuando però negli errori commessi dai suoi giocatori la principale causa del risultato. "Il Bari ha un livello tecnico e fisico superiore, ma oggi abbiamo perso perché abbiamo commesso degli errori", ha dichiarato. L'attenzione del tecnico è rivolta soprattutto alla gestione di una squadra che comprende diversi elementi alla prima esperienza nella categoria. "La mia unica preoccupazione è quella di sostenere alcuni dei ragazzi, perché tanti di loro sono alla prima esperienza nella categoria e la tensione inibisce. Tanti non sono abituati e possiamo andare in difficoltà sul piano emotivo", ha aggiunto.