Parma, esami alla coscia in programma domani per Diego Carlos: il motivo

Parma, esami alla coscia in programma domani per Diego Carlos: il motivoTMW
Daniele Najjar
Arrivano aggiornamenti in casa del Parma per quanto riguarda le condizioni del difensore ex Como, Diego Carlos. Il centrale nell'amichevole disputata ieri dalla squadra di Alberto Gilardino era uscito dal campo già nel corso del primo tempo, al 37', per lasciare spazio a Delprato dopo aver sentito un fastidio alla coscia sinistra.
Parma, esami in programma lunedì per Diego Carlos
Un cambio inizialmente spiegato come precauzionale da parte del club. Diego Carlos effettuerà domani accertamenti medici alla coscia sinistra, non ci sono al momento ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni: gli esami accerteranno quale sia stata la natura del problema e se il giocatore sarà costretto a fermarsi o meno. Domani, lunedì 16 novembre, previsto intanto un allenamento nel pomeriggio per la squadra di Gilardino.
Il tabellino del match
PARMA-CESENA 0-2 (57’ aut. Carboni, 60’ Guidi)
PARMA (4-4-2): Corvi (C) (46’ Ghidotti); Konaté, Diego Carlos (37’ Delprato), Ndiaye, Carboni (68’ Valeri); Almqvist, Ordonez, Nicolussi Caviglia (59’ Sierro), Diallo (59’ Touré); Frigan (68’ Fabbian), Elphege (70’ De Martis)
A disposizione: Casentini, Brunori, Chimezie, Madiq, Scarlato
Allenatore: Alberto Gilardino
CESENA (4-3-3): Siano (57’ Fontana); Magni, Natta, Ilic (46’ Piacentini), David; Francesconi (75’ Schirone), Pagano (68’ Bertaccini), Dalla Vecchia (57’ Guidi); Caprini (68’ Druiventak), Debenedetti (75’ Galvagno), D’Andrea (57’ Fiori)
A disposizione: Frabotta, Ciofi, Mangraviti
Allenatore: Alessandro Diamanti