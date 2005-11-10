Napoli, De Bruyne può partire già a gennaio: il PSV accelera, gli azzurri chiedono indennizzo

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli torna in discussione, con il PSV Eindhoven pronto ad anticipare i tempi per provare a portarlo in Olanda. Il club avrebbe inizialmente programmato un tentativo per la prossima estate, ma starebbe ora valutando la possibilità di intervenire già durante il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i primi contatti tra le società sarebbero già avvenuti e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi sviluppi. L'interesse del PSV si inserisce in una situazione che, nonostante i chiarimenti delle ultime settimane, non avrebbe ancora restituito certezze sulla permanenza del centrocampista belga. Sul rapporto con Massimiliano Allegri avrebbero pesato anche alcuni malintesi, apparentemente superati, ma la prospettiva di un trasferimento resta concreta qualora si presentassero le condizioni giuste.

De Bruyne, il Napoli non apre alla cessione gratuita: decisiva l'offerta del PSV

L'ostacolo principale riguarda la formula dell'eventuale operazione. Il Napoli non sarebbe disposto a liberare De Bruyne a parametro zero, dopo aver sostenuto un investimento economico importante per assicurarsi le prestazioni del giocatore. La dirigenza azzurra chiederebbe quindi un indennizzo per autorizzarne la partenza, lasciando al PSV il compito di formulare una proposta adeguata. La trattativa è ancora in una fase iniziale e molto dipenderà dalla volontà del club olandese di anticipare un'operazione originariamente prevista per giugno. Il Napoli non ha dunque chiuso alla possibilità di una cessione, ma non intende rinunciare al belga senza una contropartita economica. I prossimi contatti serviranno a capire se l'interesse del PSV potrà trasformarsi in una vera negoziazione durante la sessione invernale.