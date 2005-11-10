Non solo Ronaldinho: da Szczesny a Materazzi, i calciatori tornati dopo il ritiro

È il grande giorno del ritorno in campo di Ronaldinho a 47 anni: oggi il derby fra Ravenna e Forlì. Quello del brasiliano non è l'unico caso di un rientro sul terreno di gioco dopo l'annuncio di aver appeso gli scarpini al chiodo, da parte di un calciatore. Il brasiliano aggiunge infatti a diversi precedenti di calciatori rientrati dopo l'annuncio del ritiro.

Gli altri calciatori tornati dal ritiro: Szczesny il più recente

Tra i casi più recenti figura Wojciech Szczesny, che aveva lasciato l'attività il 27 agosto 2024, dopo il termine dell'avventura alla Juventus prima di accettare la chiamata del Barcellona, rimasto privo dell'infortunato Ter Stegen al tendine rotuleo. Il trentaquattrenne portiere polacco ha debuttato in Coppa del Re dopo oltre due mesi da riserva di Iñaki Peña, ammettendo di non essere stato subito pronto per scendere in campo.

I casi di Lehmann Scholes, Materazzi, Litmanen e Romario

Ritiratosi nel 2010, Jens Lehmann ha lasciato lo Stoccarda con la volontà di smettere, ma l'Arsenal di Wenger gli ha fatto cambiare idea facendolo rientrare nel marzo 2011, a 41 anni. Una vicenda analoga aveva riguardato Paul Scholes, ritiratosi il 31 maggio 2011 dopo la finale di Champions League persa dal Manchester United contro il Barcellona e rientrato in campo l'8 gennaio 2012, a 37 anni, su richiesta di Alex Ferguson per altri diciotto mesi.

Anche Marco Materazzi, dopo lo stop del 2011, ha ripreso l'attività in India come giocatore e allenatore del Chennaiyin. Arjen Robben lascia il calcio nel 2019 dopo 10 anni al Bayern Monaco, ma nell'estate 2020 annuncia il ritorno in campo con il Groningen, il club olandese in cui era cresciuto.

L'intervallo più lungo dal ritiro spetta a Jari Litmanen, fermo dal 2011 a 40 anni e rientrato nell'aprile 2026, a 55 anni nella terza squadra del club estone Tallinna Kalev. Altro caso celebre quello di Romário, tesserato nel 2024 a 58 anni dall'America-RJ per giocare accanto al figlio Romarinho, ma mai sceso in campo in gare ufficiali.