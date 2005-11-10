I convocati di Mancini: out Seba Esposito. Calhanoglu conteso tra Juve e Inter: le top news delle 13

Tanta Nazionale tra le notizie del giorno. Intanto i convocati di Roberto Mancini per il Belgio: Non c'è Sebastiano Esposito nella lista dei calciatori convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini per la sfida di questa sera contro il Belgio valida per l'ultima giornata di qualificazione ai quarti di finale della Nations League 2026/27. L'attaccante del Sassuolo titolare giovedì sera contro la Francia e protagonista suo malgrado di un rigore sbagliato non è stato inserito nella lista dei 23 calciatori che stasera allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles si giocheranno il pass per accedere alla fase a eliminazione diretta del torneo.

Esposito out dai convocati, la Juve insiste per Calhanoglu

Oltre a Sebastiano Esposito, questa sera si accomoderanno in tribuna anche i due difensori Federico Gatti (Juventus) e Matteo Palma (Udinese) e il centrocampista Samuele Ricci (Como). Hanno invece già lasciato il ritiro dopo la sfida di San Siro causa infortunio Davide Frattesi (Lazio) e Nicolò Cambiaghi (Bologna). Ecco l'elenco dei convocati.

Fronte mercato, continua a tener banco il futuro di Calhanoglu. Come racconta il Corriere dello Sport, l'entourage del numero 20 ha già comunicato alla società che la permanenza a Milano rappresenta la sua priorità. Calhanoglu si trova bene in città e prenderebbe in considerazione altre destinazioni soltanto qualora non fosse possibile raggiungere un accordo con il club. I primi contatti tra il procuratore e la dirigenza ci sono già stati nelle scorse settimane e nuovi incontri sono previsti a breve. Una situazione che lascia spazio all'ottimismo, pur senza garantire una conclusione positiva della trattativa. Anche Cristian Chivu spinge per la conferma del regista, considerato un elemento fondamentale per qualità nella gestione del pallone, intelligenza tattica ed esperienza internazionale. La novità più importante riguarda la disponibilità del centrocampista a rivedere le proprie condizioni economiche. Secondo il quotidiano, Calhanoglu avrebbe aperto alla possibilità di ridurre l'attuale ingaggio, vicino ai 6 milioni di euro netti a stagione, pur di proseguire il rapporto con l'Inter. Una soluzione potrebbe essere rappresentata da un accordo più lungo, che consenta di distribuire diversamente il costo complessivo del contratto. Restano però da definire diversi aspetti economici, a partire dalla durata e dalla struttura dei bonus. La società vorrebbe infatti collegare una parte crescente della remunerazione ai risultati sportivi, soprattutto quelli ottenuti nelle competizioni internazionali.Per il turco, vicino ai 33 anni, potrebbe trattarsi dell'ultimo contratto importante della carriera. La volontà di restare è chiara, ma servirà trovare un punto d'incontro che soddisfi sia il giocatore sia le esigenze economiche della proprietà.

Oggi intanto tornerà in campo Ronaldingo. Ne ha parlato anche Vampeta: “Ronaldinho, ti auguro buona fortuna per questa nuova avventura. Sei una delle persone migliori che abbia conosciuto nel mondo del calcio. Un fuoriclasse assoluto, il migliore al mondo!", è il messaggio che l'ex centrocampista ha voluto mandare al nuovo giocatore del Ravenna.

"Sei una persona straordinaria, uno dei migliori atleti che abbia conosciuto, non solo come calciatore, ma anche per le sue qualità umane. Un vero fenomeno! Buona fortuna, Ronaldinho! Un abbraccio dal vecchio Vamp!", ha ribadito Vampeta ai nostri microfoni, augurando a Ronaldinho il miglior (nuovo) debutto possibile nel calcio italiano. Con una certezza: sul prato del Benelli, per il derby col Forlì di domenica pomeriggio, non ci saranno solamente i riflettori dei tifosi italiani.