Roma, Gasperini: "9 anni sono tanti. Partita importante, anche per i risultati delle altre"

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida esterna sul campo dell'Atalanta valevole per la 18^ giornata di Serie A.

Cosa sta provando?

"Sono entrato per la prima volta nell'altro spogliatoio, è una cosa diversa. 9 anni sono tanti, ho visto questo stadio crescere. Adesso siamo tutti concentrati su questa partita, importante visti anche i risultati delle altre squadre".

Risultati tenendo sempre il bilancio in utile.

"Credo che sia stata la cosa straordinaria dell'Atalanta, che è riuscita a crescere e a giocare per traguardi importanti in Italia e all'estero mantenendo sempre i bilanci in ordine".

Gioca Rensch.

"Ultimamente ha fatto molto bene, Wesley non è al meglio. Martedì giochiamo a Lecce, poi abbiamo veramente un tour de force e quindi è meglio così".

L'Atalanta come va affrontata?

"Cercheremo di affrontarla come abbiamo fatto in tutte le partite di campionato. Squadra forte, con una rosa completa e costruita per la Champions. Non guardiamo la classifica: so il valore dell'Atalanta, ma anche che vogliamo fare una partita di spessore".