La Roma si prepara ad affrontare il Paris Saint-Germain in un'altra super trasferta europea dopo quella di Manchester. Alla vigilia della sfida, mister Gian Piero Gasperini ha sottolineato in conferenza stampa il valore dell'avversario, senza però nascondere l'ambizione di misurarsi con una delle migliori squadre al mondo: "Per noi è sicuramente un momento molto bello poter giocare questa gara contro i più forti". Il tecnico giallorosso si aspetta dai suoi una prestazione di alto livello, con l'obiettivo di limitare la qualità e la velocità dei parigini per riuscire a imporre anche il proprio gioco. Gasperini ha inoltre elogiato il lavoro di Luis Enrique, capace di trasformare il PSG in una vera squadra, andando oltre le singole individualità.

Dybala giura amore eterno alla Roma

Accanto all'allenatore è intervenuto anche Paulo Dybala, che ha fatto il punto sulle proprie condizioni fisiche dopo l'infortunio e sul percorso della Roma, definendo lo spogliatoio un gruppo sano e di grande valore. L'argentino ha poi affrontato il tema del proprio futuro, lasciando intendere il desiderio chiaro di proseguire la carriera in giallorosso: "Spero di sì, per me sarebbe molto bello. Sono arrivato a 18 anni e non mi vedo da altre parti". La Joya, lo ricordiamo, ha rinnovato per un anno e quindi fino al 30 giugno 2027.

Sabatini ricorda: "Luis Enrique alla Roma? La gente non gli ha mai perdonato Verre al posto di Totti"

Questo martedì l'ex dirigente giallorosso Walter Sabatini ha infine raccontato un interessante retroscena sul tecnico da lui scelto per i giallorossi nell'estate del 2011. Chi, se non Luis Enrique? "Roma non vive di rimpianti. Lui fece scelte impopolari, a partire dall'esclusione di Totti in Europa League per far giocare Verre, un ragazzino. La gente non gliel'ha mai perdonato. Luis Enrique è uno spagnolo molto orgoglioso, un uomo irripetibile. Quando si parla di hombre vertical si deve pensare a lui: umanamente, intellettualmente, come allenatore. In società abbiamo cercato in tutti i modi di trattenerlo. Se sarebbe diventato lo stesso anche a Roma? Sì, perché i romanisti sanno tornare sui loro passi. Una storia iniziata con una premessa sbagliata sarebbe diventata un bel film perché Luis era grandioso e la gente se ne sarebbe accorta".