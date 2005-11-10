Roma, Gasperini: "Ci siamo superati. Pensavo fosse già un record sbagliare 3 rigori di fila"

Le domande per Gian Piero Gasperini prima del match della Roma contro il Genoa sono tante e una di queste riguarda la rimonta subita contro il Real, quella contro l'Inter e i momenti di appannamento dei giallorossi. Il tecnico però replica subito: "Non ricordi Parma? L'Atalanta? Non sono black-out, ma c'è un avversario che ha giocatori in grado di entrare e dare la svolta come Endrick. Con un paio di spunti e due colpi di testa. Poi, ognuno la interpreta a proprio modo".

Gasperini torna con la mente anche alla scorsa stagione: "Ci ha messo in difficoltà Gatti prima punta in mischia, ma non lo ha fatto solo con noi. Nel finale, molte di queste squadre risolvono le partite in questo modo qui: i gol valgono lo stesso. Questo è un dato di fatto. Noi riusciamo a farlo in un certo modo contro certe squadre e subiamo con altre. Rimedieremo. Si può colmare questo gap, lo dovremo fare. Tre gol subiti su calcio piazzato, ci siamo superati... Pensavo fosse un bel record già sbagliare tre rigori di fila".

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