Oggi Genoa-Roma. Il Tempo: "Gasp fa visita a De Rossi per sognare ancora la Champions"

L'edizione odierna de Il Tempo apre con la sfida di campionato che attende la Roma, che questa pomeriggio a partire dalle 18:00 sarà ospite al Ferraris per affrontare il Genoa, gara valida per la 28^ giornata di Serie A.

Giallorossi chiamati ad invertire la rotta dopo due pareggi nelle ultime tre gare e a rispondere ai successi di Juventus e Como, con i bianconeri che si sono portati momentaneamente a -1 e i lariani che invece li hanno agganciati al quarto posto. Senza Dybala, operato negli scorsi giorni, Soulé, Dovbyk e Ferguson, la cui stagione alla Roma potrebbe essere già terminata per ammissione del tecnico piemontese, i giallorossi ripartiranno da bomber Malen, supportato da Pellegrini e dall'ex Venturino.

Nel giorno di vigilia Gasperini ha analizzato così la gara: "Non si possono fare previsioni sulle partite. Adesso entriamo in una fase di partite tutte determinanti, tutte importanti, dove si gioca in modo ravvicinato, dove è importante il campionato, sarà decisiva l'Europa League. In una settimana ci giochiamo l'opportunità almeno di andare avanti in Europa League, che è una competizione importantissima. Quindi dobbiamo affrontare mentalmente questi due prossimi turni e li giochiamo in mezzo al campionato che sta diventando decisivo di partita in partita. Oltretutto abbiamo degli infortunati, speriamo non ci tocchino più altri infortuni o anche piccoli infortuni che poi fanno saltare qualche partita. I calcoli fatti prima non servono a niente, quando giochi la partita e ti trovi durante la gara devi vedere che cosa fare. Abbiamo dei diffidati, speriamo non ci tocchino altri infortuni anche piccoli che possono farti saltare qualche partita".