Roma, Gasperini: "Mercato aperto, ma le liste non si possono cambiare: serve rivedere qualcosa"

Nella conferenza stampa prima della sfida di domani contro il Panathinaikos, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato anche del mercato aperto e dell'impossibilità di modificare le liste UEFA, con i giallorossi che così non avranno a disposizione Malen:

Il mercato è aperto, ma non si può cambiare la lista. Che ne pensa?

"Si contrappongono le cose. Il mercato è aperto dall’inizio di gennaio, mentre l’Europa non permette cambi di lista. Questo è anche un fatto legato a questa formula, che è solo al secondo anno. Probabilmente andrà rivisto qualcosa. Ora, le classifiche sono definite, ma si rischia di arrivare alle partite decisive come quella di domani senza l'organico perché alcuni sono andati via e alcuni sono arrivati magari. Sicuramente andrà rivisto qualcosa".

Cinque attaccanti in rosa, ma neanche uno a disposizione.

"Sì, però sono situazioni tutto sommato abbastanza chiare: Dovbyk ha fatto un'operazione e starà fuori per mesi; Arena ha 16 anni, ha fatto un esordio molto positivo, bellissimo, con gol, però non è ciò che rientra nei programmi. Per il resto ci sono alcune situazioni legate ai giocatori: Malen è appena arrivato ed è fuori dalla lista... mi sembra tutto chiaro. Quello che dispiace un po’ è l’infortunio di Ferguson, che se l’è procurato nell’ultima partita contro lo Stoccarda proprio all’ultimo minuto. Sicuramente non è un ragazzo fortunato".