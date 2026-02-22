Live TMW Roma, Gasperini: "Siamo equilibrati in campo. Hermoso? Non lo abbiamo rischiato"

In questi minuti, Gian Piero Gasperini è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match tra la sua Roma e la Cremonese. Diretta testuale a cura di TMW.

Cosa ha detto alla squadra all'intervallo?

"Nelle partite ci sono anche gli avversari. Era una gara complicata, ci spezzavano la continuità d'azione anche se non sono mai stati pericolosi. Non riuscivamo con gli esterni ad aiutare Malen, che era un po' isolato. Poi, queste partite se trovi il giusto filo cambiano: abbiamo aggiunto Cristante più vicino a Malen per dare presenza, è stato bravo El Aynaoui ma anche Koné. Siamo passati a 4 e abbiamo alzato il ritmo, abbiamo segnato da due piazzati che ci mancavano. Credo che la gente sia soddisfatta".

Ha risolto la gara con 5 centrocampisti...

"Dipende dalle caratteristiche che hai, dipende. Questa sera ci riuscivano meno le cose, mancava presenza in mezzo al campo ma poi sono stati bravi tutti, anche Pellegrini e Venturino. I cambi ci hanno dato una mano, dietro siamo stati solidi. In queste partite, devi essere equilibrato e noi adesso l'equilibrio lo abbiamo. Rispetto alle gare di andata, ora prevediamo il pericolo giocando comunque per vincere. Siamo concentrati, manteniamo grande equilibrio".

Come sta Hermoso? La difesa a 4 è un'ipotesi solo per gare del genere?

"Non lo so, dipende da quanto riesci a essere offensivo. Se hai tanti mediani, dipende da tante cose: ci avevo già pensato in settimana che poteva essere una soluzione. Hermoso nel riscaldamento ha accusato un problemino allo psoas, non se la sentiva di rischiare".

La Roma ha raggiunto il livello delle big?

"Siamo avanti alla Juventus, pari col Napoli e dietro il Milan... questo dice la classifica".

Cosa si può fare per migliorare le conclusioni di Koné?

"Ha fatto un tiro incredibile nel primo tempo, l'abbiam parato noi...Avrebbe segnato... Andava fuori? Non di tanto dai (ride, ndr)... Se è un problema di testa? Sarà un problema di piedi (ride, ndr), ma migliorerà".