Gasperini, il big match dei grandi assenti al Maradona. Il Romanista: "Malen fuori"

Doveva essere la maxi-sfida da Champions League del Napoli di McTominay e della Roma di Dybala, invece nella 25ma giornata di Serie A non ci saranno diversi pezzi da novanta in entrambe le formazioni. "Malen fuori", il titolo forte predisposto in prima pagina da Il Romanista questa mattina. Al Maradona e contro i campioni d'Italia in carica i giallorossi si giocano il terzo posto, ma Gasperini dovrà fare a meno del nuovo bomber arrivato dall'Aston Villa.

Antonio Conte da oramai inizio stagione sta convivendo con i problemi legati ai tanti infortuni muscolari occorsi ai big della sua rosa. L'ultimo in questo senso è quello capitato a Scott McTominay, leader tecnico azzurro che non sarà della sfida. Piccola consolazione, dopo parecchie settimane l'allenatore azzurro potrà contare nuovamente su Gilmour, allargando così le rotazioni del centrocampo.

Non va meglio a Gian Piero Gasperini, col tecnico della Roma che già in conferenza stampa aveva lasciato intendere come Paulo Dybala non fosse ancora al 100%. E infatti la Joya al Maradona non ci sarà, puntando al rientro con la Cremonese il 22 marzo. Diverso il discorso legato a Matias Soulé: l'argentino pur non essendo al meglio stringerà i denti, sarà convocato e salvo sorprese partirà anche titolare nell'attacco giallorosso al fianco di Pellegrini.