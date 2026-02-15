Con la Roma spareggio-Champions, Cronache di Napoli: "Conte punta su Hojlund"

Non ce la fa Scott McTominay per il big match contro la Roma previsto questa sera al Maradona (ore 20:45). Nello scontro diretto per l'Europa, la squadra azzurra dovrà fare a meno del centrocampista scozzese che sente ancora dolore, perciò si cambia piano. "Conte punta su Hojlund", il titolo in prima pagina di Cronache di Napoli.

Antonio Conte da oramai inizio stagione sta convivendo con i problemi legati ai tanti infortuni muscolari occorsi ai big della sua rosa. Piccola consolazione, dopo parecchie settimane l'allenatore azzurro potrà contare nuovamente su Billy Gilmour, allargando così le rotazioni di una zona nevralgica del campo che già in Coppa Italia contro il Como ha messo in evidenza l'emergenza della rosa del Napoli.

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, rinuncerà a Paulo Dybala perché non sarebbe ancora al 100%, puntando al rientro con la Cremonese il 22 marzo. Diverso il discorso legato a Matias Soulé: l'argentino pur non essendo al meglio stringerà i denti, sarà convocato e salvo sorprese partirà anche titolare nell'attacco giallorosso al fianco di Pellegrini.