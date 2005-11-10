Cagliari, una settimana tra lavoro verso Como, inclusione e riconoscimenti

Settimana di lavoro, durante la sosta per gli impegni delle Nazionali, al CRAI Sport Center di Assemini per il Cagliari di Fabio Pisacane, impegnato nella preparazione del prossimo match di campionato contro il Como. Senza sei rossoblù convocati dalle rispettive selezioni (Joseph Liteta con lo Zambia, Paul Mendy con il Senegal, Juan Rodríguez con l'Uruguay, Alessandro Romano con l'Italia, Alen Sherri con l'Albania e Yukinari Sugawara con il Giappone), la squadra ha proseguito gli allenamenti alternando lavoro tecnico, esercitazioni sul possesso palla, partitelle a spazi ridotti e lavoro aerobico. Spazio anche alla palestra, con esercizi dedicati allo sviluppo della forza.

Da segnalare il rientro in gruppo di Riyad Idrissi, che ha ripreso a lavorare con i compagni svolgendo l'intera seduta. Prosegue invece il lavoro personalizzato per Giuseppe Aurelio, Alieu Fadera, Yerry Mina, M’Bala Nzola, Adam Obert, Yael Trepy e Harry Winks, tutti alle prese con i rispettivi programmi di recupero. I sardi torneranno in campo lunedì 16 novembre, dopo due giorni di riposo, per riprendere la preparazione alla trasferta contro la compagine di Fabregas.

Nasce Cagliari Calcio Open

Una grossa novità giunta in casa isolana arriva sul fronte dello sport paralimpico. Il Cagliari ha presentato Cagliari Calcio Open, la nuova identità di un progetto che raccoglie l'esperienza di Casteddu4Special, ampliandone gli orizzonti e aprendosi a nuove collaborazioni e discipline. Per la stagione 2026/27 saranno coinvolte ASD Millesport, in Sardegna, e Tukiki, in Lombardia, entrambe impegnate nelle attività della Divisione Calcio Paralimpico della FIGC. L'obiettivo è promuovere uno sport sempre più inclusivo, valorizzando le capacità degli atleti e il loro contributo alla squadra, attraverso occasioni di condivisione e partecipazione alla vita rossoblù.

Premio Elisa Nivola a Fabio Pisacane

Nella serata di ieri, inoltre, il tecnico Fabio Pisacane ha ricevuto il Premio Elisa Nivola nella sezione dedicata allo Sport. Il riconoscimento, giunto alla seconda edizione, premia il suo percorso umano e professionale, diventato un esempio di etica, integrità e valore pedagogico per le nuove generazioni. Nel corso dell'evento è stato ricordato il gesto di lealtà del 2011 compiuto dall'allenatore, che gli valse la nomina ad Ambasciatore del calcio pulito da parte della FIFA e il premio Footballer of the Year assegnato nel 2016 dal Guardian. Oggi, alla guida del Cagliari, Pisacane continua a trasmettere questi valori anche attraverso il proprio lavoro da mister.