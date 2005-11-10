Stones si gioca il futuro in un mese: se non convince Chivu, l'Inter torna sul mercato

John Stones è pronto a tornare a disposizione dell'Inter, ma le prossime settimane potrebbero essere decisive per il suo futuro in nerazzurro. Arrivato dal Manchester City con un palmarès di venti trofei, il difensore inglese non è ancora riuscito a imporsi nella squadra di Cristian Chivu, soprattutto a causa dei problemi fisici. Finora ha collezionato appena 99 minuti in tre presenze di Serie A e 44 minuti in Champions League. Domenica prossima, contro l'Atalanta a Bergamo, potrebbe finalmente tornare in campo dopo oltre due mesi di assenza.

Inter, Stones ha un mese per convincere Chivu: il mercato di gennaio dipende anche da lui

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il centrale inglese dovrà dimostrare soprattutto di poter garantire continuità fisica. L'infortunio ai flessori della coscia sinistra, rimediato il 14 settembre contro l'Udinese, lo ha costretto a uno stop di 53 giorni prima del ritorno agli allenamenti in gruppo, avvenuto il 6 novembre. Dopo nove partite saltate, Stones avrà a disposizione le gare che separano l'Inter dalla Supercoppa prenatalizia per convincere società e allenatore. In caso contrario, i dirigenti nerazzurri potrebbero intervenire già a gennaio per acquistare un difensore centrale rapido e affidabile, considerato una priorità superiore rispetto all'eventuale arrivo di un quinto attaccante.

Chivu punta sulle qualità di Stones: serve un centrale per guidare la difesa

L'allenatore nerazzurro considera l'ex Manchester City una soluzione ideale per governare la linea difensiva, soprattutto nelle partite che richiedono ordine posizionale e qualità nella costruzione dal basso. Manuel Akanji e Yann Bisseck sono stati adattati al ruolo di centrale, mentre Alessandro Bastoni rappresenta un'alternativa già sperimentata con successo. Chivu, però, vorrebbe evitare ulteriori esperimenti. Stones ha circa un mese per dimostrare di poter diventare il riferimento del reparto e allontanare l'ipotesi di un nuovo investimento sul mercato.