Mourinho pazzo di Wesley: "Sapevo fosse forte, ma a Roma mi ha impressionato ancora di più"

Intervenuto ai canali di TNT Sports, mister José Mourinho ha elogiato pubblicamente il laterale brasiliano Wesley. "Ha complicato la vita a Vinícius in fase offensiva e ha messo in difficoltà noi in fase difensiva", le parole dell'allenatore del Real Madrid sull'avversario.

"Sapevo già che fosse un buon giocatore, ma era la prima volta che lo vedevo giocare in quella posizione e mi ha impressionato ancora più di quanto pensassi. Difende molto bene e poi si propone in attacco con grande velocità. Wesley è davvero un ottimo giocatore", ha aggiunto Mou.

La risposta del calciatore della Roma

"Sono felice, fa piacere ricevere un complimento da un allenatore come Mourinho. Io ho solo pregato e mi sono detto: 'Devo fermare Vinícius, devo fermare Vinícius'. Ero preparato e sono contento della mia partita. Devo ancora migliorare sotto tanti aspetti, ma sono soddisfatto della mia prestazione individuale. Ho ancora tanto da migliorare, però non sono soddisfatto del risultato della squadra, perché meritavamo di vincere", è stata la risposta alla medesima emittente di Wesley.