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Crisi Vicenza, ma Gallo è per ora confermato. Domani parlerà Zamuner in conferenza

Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 20:04Serie B
11.11.2026 20:04Serie B
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A metterci la faccia, anche per fare il punto della situazione visto il delicato momento, sarà il Direttore Sportivo biancorosso
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Un momento estremamente delicato quello che sta vivendo il Vicenza, che è arrivato alla seconda sosta del campionato di Serie B da penultimo in classifica con soli nove punti conquistati nelle undici gare giocate. La tensione è alle stelle, e dopo il campionato stravinto lo scorso anno - con la promozione conquistata il 16 marzo - era forse lecito aspettarsi di più-

Parola al direttore sportivo.

Nella giornata di domani, giovedì 12 novembre, è attesa la conferenza stampa del Direttore Sportivo Giorgio Zamuner farà il punto con la stampa in merito alle vicende degli ultimi giorni, dove è stata messa più volte sotto osservazione la posizione del tecnico Fabio Gallo, poi confermato sulla panchina biancorossa e oggi in campo con la squadra per il primo allenamento della settimana; una settimana che si chiuderà sabato con l'amichevole contro il Leon, ma che si svolgerà per intero a porte chiuse.

Quello che è successo con l'allenatore.

I risultati non sono esaltanti, e dopo il pesante ko casalingo contro la Cremonese, nel match che si è giocato domenica e ha chiuso il turno cadetto, il trainer è stato messo in discussione, con diversi nomi emersi per la sua possibile sostituzione; che non sarebbe però stata gradita alla piazza, che si è schierata in favore di Gallo. Per il momento, è prevalsa questa linea, ma con la classifica fiducia a tempo: se nelle prossime tre partite non ci sarà la svolta, si tireranno delle nuove somme sulla vicenda.

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