C'è un aspetto che rassicura Spalletti, quella tendenza di Carnevali a non esonerare

C'è un aspetto che rassicura Spalletti, quella tendenza di Carnevali a non esonerareTMW
Dimitri Conti
La posizione di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus non appare ancora così solida, per quanto meno traballante rispetto a qualche settimana fa: la sua squadra che fatica a mantenere una linea di continuità, soprattutto in Serie A. In campionato dopo 11 partite la Juventus occupa il 7° posto in classifica, con 18 punti raccolti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.
Il trend di Carnevali al Sassuolo
Il tecnico di Certaldo, comunque, potrà essere forse rassicurato da una certa tendenza espressa soprattutto negli anni di Sassuolo dal dirigente Giovanni Carnevali. Alla Juventus è fresco di nomina, infatti, ma nei 12 anni precedenti occupava la scrivania più rilevante di mercato al Mapei Stadium, e c'è un dato che parla in favore di una sua certa propensione a schivare gli esoneri. Nella dozzina di stagioni disputate da AD neroverde ha allontanato a stagione in corso solamente due tecnici: Cristian Bucchi nel 2017/18, alla 14^ giornata, e Alessio Dionisi nel 2023/24, la sua terza stagione al Sassuolo, alla 20^.
Il presente impone comunque risultati
Insomma, nonostante sopra la Continassa da qualche tempo aleggi quel sinistro spettro che porta i tratti somatici di Antonio Conte, possibile che Spalletti tragga qualche rassicurazione a livello personale da questa tendenza passata, che nella sua speranza dovrebbe poter trovare conferme anche nel presente. Certo però è anche che, dopo una stagione in cui la Juve ha mancato la Champions League dopo tanti anni, troppi passi falsi ancora non potranno essere concessi.