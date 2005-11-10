Roma, il nome di Oosterwolde non è ancora stato depennato. Occhio a gennaio
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Gaetano Mocciaro
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autore Gaetano Mocciaro
06.10.2026 08:00Serie A
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Jayden Oosterwolde resta nel mirino della Roma. Il difrensore olandese è stato a un passo dal trasferirsi nella Capitale nell'ultima finestra di mercato, salvo poi vedere saltare la trattativa per alcuni dubbi del club sulla tenuta fisica del giocatore.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ds Tony D'Amico non ha depennato il suo nome dalla lista, aspettando il suo rientro in campo col Fenerbahçe. Attualmente il giocatore è fermo ai box per uno strappo muscolare e l'ultima presenza risale al 5 agosto, nei preliminari di Champions League contro lo Sturm Graz.
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