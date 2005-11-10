Napoli-Torino, cambia l'arbitro: Rapuano sostituito da Marco Di Bello, Crezzini il quarto
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Simone Lorini
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Oggi alle 19:08Serie A
autore Simone Lorini
20.11.2026 19:08Serie A
L'AIA comunica un cambio per il prossimo weekend di gare di Serie A
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L'AIA ha comunicato che Antonio Rapuano, designato come arbitro nella gara Napoli-Torino, in programma sabato 21 novembre e valida per la 12° giornata del Campionato di Serie A, sarà sostituito da Marco Di Bello, il quale a sua volta sarà sostituito nel ruolo di IV ufficiale da Valerio Crezzini.
NAPOLI – TORINO Sabato 21/11 h. 20.45
DI BELLO
PERETTI – MONDIN
IV: CREZZINI
VAR: CAMPLONE
AVAR: VOLPI
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