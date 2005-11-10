L'AIA ha comunicato che Antonio Rapuano, designato come arbitro nella gara Napoli-Torino, in programma sabato 21 novembre e valida per la 12° giornata del Campionato di Serie A, sarà sostituito da Marco Di Bello, il quale a sua volta sarà sostituito nel ruolo di IV ufficiale da Valerio Crezzini.

NAPOLI – TORINO Sabato 21/11 h. 20.45

DI BELLO

PERETTI – MONDIN

IV: CREZZINI

VAR: CAMPLONE

AVAR: VOLPI