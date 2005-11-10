Summit di mercato a sorpresa in casa Milan: Gerry Cardinale oggi è stato in sede per una serie di incontri e riunioni operative in vista della prossima sessione invernale di trattative. Al tavolo il suo gruppo di lavoro, composto da Gardiner, Estevao, l'amministratore delegato Calvelli e gli uomini dell'area scouting, con l'obiettivo di iniziare a delineare idee, strategie e possibili interventi per rinforzare la squadra.

Sul tavolo anche il futuro di Rabiot

Tra gli argomenti affrontati, rivela Sky Sport, durante gli incontri anche la situazione legata al rinnovo di contratto di Adrien Rabiot, considerato prioritario perché è ritenuto una delle pedine importanti del progetto rossonero.