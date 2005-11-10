Parma-Roma, i convocati di Gilardino: ci sono Diego Carlos e Bernabé, assente Drobnic
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Andrea Piras
Andrea Piras
Oggi alle 19:12Serie A
autore Andrea Piras
20.11.2026 19:12Serie A
Il tecnico gialloblù ha diramato l'elenco dei giocatori a disposizione in vista del match in programma domani alle 18.00
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Sono 25 i convocati da Alberto Gilardino per il match che il suo Parma giocherà alle 18 al "Tardini" contro la Roma. Il tecnico ritrova Diego Carlos e Bernabé mentre sarà assente ancora Drobnic. Da segnalare poi la convocazione del Primavera Pajsar, oltre a De Martis.
Portieri: Corvi, Daffara, Ghidotti.
Difensori Britschgi, Carboni, Delprato, Pajsar, Diego Carlos, Troilo, Valeri.
Centrocampisti: Bernabé, Cremaschi, Fabbian, Lontani, Keita, Konate, Nicolussi Caviglia, Ordoñez, Sierro.
Attaccanti: Almqvist, De Martis, Diallo Thiao, Elphege, Frigan, Toure.
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