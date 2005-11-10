Sono 25 i convocati da Alberto Gilardino per il match che il suo Parma giocherà alle 18 al "Tardini" contro la Roma. Il tecnico ritrova Diego Carlos e Bernabé mentre sarà assente ancora Drobnic. Da segnalare poi la convocazione del Primavera Pajsar, oltre a De Martis.

Portieri: Corvi, Daffara, Ghidotti.

Difensori Britschgi, Carboni, Delprato, Pajsar, Diego Carlos, Troilo, Valeri.

Centrocampisti: Bernabé, Cremaschi, Fabbian, Lontani, Keita, Konate, Nicolussi Caviglia, Ordoñez, Sierro.

Attaccanti: Almqvist, De Martis, Diallo Thiao, Elphege, Frigan, Toure.